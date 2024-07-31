Украинцы могут получить бесплатную землю: что нужно знать об оформлении и определенных размерах

В соответствии с законодательством Украины, каждый человек имеет возможность бесплатно получить участок земли. Однако, в связи с введением военного положения, процесс приватизации был приостановлен. С момента отмены военного положения граждане смогут продолжить процедуру приватизации, следуя соответствующей пошаговой инструкции.

По информации от Агро24, украинское законодательство гарантирует каждому украинцу возможность бесплатно получить участок земли для личных нужд. Это прописано в Земельном кодексе страны и предусматривает определенные размеры земельных наделов, которые можно получить в зависимости от целевого назначения.

Украинские граждане, достигшие совершеннолетия, имеют законное право на получение земельного участка бесплатно. Согласно Земельному кодексу Украины, установлены следующие размеры для земельных участков, предназначенных для различных нужд:

2,0 гектара – для ведения личного крестьянского хозяйства;

0,12 гектаров – для ведения садоводства;

0,25 гектаров в селах, 0,15 гектаров в поселках, 0,10 гектаров в городах - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений;

0,10 гектаров – для индивидуального дачного строительства;

0,01 гектаров – для строительства индивидуальных гаражей.

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До начала войны выбор свободного земельного участка был возможен через Публичную кадастровую карту Украины, после чего следовала бюрократическая процедура приватизации. Однако в период военного положения этот процесс был изменен.

В условиях военного положения передача земель из государственной или коммунальной собственности в частные руки, а также разработка документации по землеустройству с целью передачи, является запрещенной. На данный момент возможно только выбрать участок, но оформление права собственности будет доступно только после окончания войны. Министерство юстиции Украины предоставляет следующую инструкцию:

выбор участка : после завершения военного положения найдите нужный участок на Публичной кадастровой карте;

: после завершения военного положения найдите нужный участок на Публичной кадастровой карте; подача заявления : обратитесь с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность в соответствующий орган, указав целевое назначение участка и его приблизительные размеры;

: обратитесь с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность в соответствующий орган, указав целевое назначение участка и его приблизительные размеры; добавление графических материалов: прикрепите к заявлению графические материалы, иллюстрирующие расположение выбранного участка.

В течение месяца после подачи заявления соответствующие органы должны рассмотреть ваш запрос и могут либо одобрить разработку проекта землеустройства, либо предоставить обоснованный отказ. В случае получения отказа можно обратиться за публичной информацией об участке, чтобы выяснить, не зарегистрирован ли он на другое лицо. Если да, то следует начать процедуру с другим участком.

Получив разрешение на разработку проекта, обратитесь к землеустроителям для его создания. В течение двух недель после получения проекта соответствующий орган должен утвердить проект землеустройства и передать участок в собственность. Завершающим этапом является регистрация права собственности на земельный участок в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Напомним, некоторые из украинцев могут потерять право на наследство.

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