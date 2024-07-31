Українці можуть отримати безкоштовну землю: що потрібно знати про оформлення та визначені розміри

Відповідно до законодавства України, кожна особа має змогу безкоштовно отримати ділянку землі. Однак, у зв’язку з введенням воєнного стану, процес приватизації було призупинено. З моменту скасування воєнного стану громадяни матимуть можливість продовжити процедуру приватизації, слідуючи відповідній покроковій інструкції.

За інформацією від Агро24, українське законодавство гарантує кожному українцю можливість безкоштовно отримати ділянку землі для особистих потреб. Це прописано в Земельному кодексі країни та передбачає певні розміри земельних наділів, які можна отримати залежно від цільового призначення.

Українські громадяни, які досягли повноліття, мають законне право на отримання земельної ділянки безоплатно. Відповідно до Земельного кодексу України, встановлені наступні розміри для земельних ділянок, призначених для різних потреб:

2,0 гектарів – для ведення особистого селянського господарства;

– для ведення особистого селянського господарства; 0,12 гектарів – для ведення садівництва;

– для ведення садівництва; 0,25 гектарів у селах, 0,15 гектарів в селищах, 0,10 гектарів в містах – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;

– для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 0,10 гектарів – для індивідуального дачного будівництва;

– для індивідуального дачного будівництва; 0,01 гектарів – для будівництва індивідуальних гаражів.

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До початку війни вибір вільної земельної ділянки був можливий через Публічну кадастрову карту України, після чого слідувала бюрократична процедура приватизації. Однак у період воєнного стану цей процес було змінено.

В умовах воєнного стану передача земель з державної чи комунальної власності у приватні руки, а також розроблення документації із землеустрою з метою передачі, є забороненою. На даний момент можливо тільки вибрати ділянку, але оформлення права власності буде доступним лише після закінчення війни. Міністерство юстиції України надає наступну інструкцію:

вибір ділянки : після завершення воєнного стану знайдіть потрібну ділянку на Публічній кадастровій карті;

: після завершення воєнного стану знайдіть потрібну ділянку на Публічній кадастровій карті; подання заяви : зверніться з заявою про надання земельної ділянки у власність до відповідного органу, вказавши цільове призначення ділянки та її приблизні розміри;

: зверніться з заявою про надання земельної ділянки у власність до відповідного органу, вказавши цільове призначення ділянки та її приблизні розміри; додавання графічних матеріалів: прикріпіть до заяви графічні матеріали, які ілюструють розташування обраної ділянки.

Протягом місяця після подачі заяви відповідні органи повинні розглянути ваш запит і можуть або схвалити розробку проєкту землеустрою, або надати обґрунтовану відмову. У разі отримання відмови можна звернутися за публічною інформацією про ділянку, щоб з’ясувати, чи не зареєстрована вона на іншу особу. Якщо так, то слід почати процедуру з іншою ділянкою.

Отримавши дозвіл на розробку проєкту, зверніться до землевпорядників для його створення. Впродовж двох тижнів після отримання проєкту відповідний орган має затвердити проєкт землеустрою та передати ділянку у власність. Завершальним етапом є реєстрація права власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

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