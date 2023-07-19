Украинцы могут получить денежную помощь на похороны пенсионера: как ее получить

Украинцы, похоронившие пенсионера, могут получить денежную помощь от государства. Эта помощь назначается на его погребение, а ее размер зависит от некоторых факторов.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Таким образом, размер пособия на погребение зависит от закона, согласно которому была назначена пенсия умершему.

В частности, на погребение пенсионеров, которым была назначена пенсия согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", можно получить денежную помощь в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 13 420 гривен.

В то время как денежное пособие на погребение в размере две пенсии пенсионера, которые он получал на момент смерти, могут получить лица, похоронившие того, кому пенсия была назначена в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера не ограничен во времени, добавили в Пенсионном фонде.

Напомним, на 1 июля 2023 года средний размер пенсии в Украине составил 5311,44 грн. То есть на 73,19 грн. больше, чем в апреле того же года, когда средняя пенсия составляла 5238,25 грн. Однако большая часть пенсионеров получает пенсии менее 4 000 грн, а доля лиц, получающих более 10 000 грн, выросла на 3,1%. Также мы рассказывали, что у некоторых пенсионеров при выезде за границу могут возникнуть проблемы с пенсиями, в частности, украинцы могут столкнуться с проблемой прекращения выплаты пенсий по инвалидности.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !