Українці можуть отримати грошову допомогу на поховання пенсіонера: як її отримати

Українці, які поховали пенсіонера, можуть отримати грошову допомогу від держави. Ця допомога призначається на його поховання, а її розмір залежить від деяких факторів.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Таким чином розмір допомоги на поховання залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію померлому.

Зокрема, на поховання пенсіонерів, яким було призначено пенсію згідно з Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", можна отримати грошову допомогу в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 13 420 гривень.

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Тоді як грошову допомогу на поховання в розмірі дві пенсії пенсіонера, які він отримував на момент смерті, можуть отримати особи, які поховали того, кому пенсію було призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежено в часі, додали в Пенсійному фонді.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2023 року середній розмір пенсії в Україні становив 5311,44 грн. Тобто на 73,19 грн більше, ніж у квітні того ж року, коли середня пенсія складала 5238,25 грн. Проте більша частина пенсіонерів отримує пенсії менше ніж 4 000 грн, а частка осіб, які отримують понад 10 000 грн, зросла на 3,1%. Також ми розповідали, що в деяких пенсіонерів при виїзді за кордону можуть виникнути проблеми з пенсіями, зокрема українці можуть зіткнутися з проблемою припинення виплати пенсій по інвалідності.

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