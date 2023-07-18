У ПФУ повідомили, на скільки зросла середня пенсія за три місяці

За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 липня 2023 року середній розмір пенсії в країні становив 5311,44 грн. Це на 73,19 грн більше, ніж у квітні того ж року, коли середня пенсія складала 5238,25 грн.

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Більш як половина пенсіонерів все ще отримує пенсії менше 4 000 грн, але з початку року частка осіб, які отримують понад 10 000 грн, зросла на 3,1%.

Розподіл розміру пенсій виглядає наступним чином:

До 2 000 грн отримує 63 674 пенсіонерів (0,6% від загальної кількості);

Від 2 001 до 3 000 грн – 3 107 388 пенсіонерів (29,5%);

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Від 3 001 до 4 000 грн – 2 243 433 пенсіонерів (21,3%);

Від 4 001 до 5 000 грн – 1 585 453 пенсіонера (15,0%);

Від 5 001 до 10 000 грн – 2 452 277 пенсіонерів (23,2%);

Понад 10 000 грн – 1 100 111 пенсіонерів (10,4%).

Народна депутатка України Ніна Южаніна зазначила, що після останніх індексацій пенсійні виплати майже не змінилися. Зараз понад 50% українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень, але зросла частка осіб, які отримують понад 10 тисяч гривень – від 7,3% на початку року до 10,4% зараз.

Загальна кількість пенсіонерів в Україні становить 10 млн 552 тис. 336 осіб, що є зменшенням на 144 834 особи з квітня цього року.

Найбільша частка пенсіонерів (73,72%) отримує пенсію за віком, 14,33% отримують пенсію по інвалідності, 6,03% – у разі втрати годувальника, 5,3% – за вислугу років, 0,58% – соціальні пенсії, а 0,03% – довічне утримання суддів.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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