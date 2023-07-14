У ПФУ пояснили, що буде з пенсіями за інвалідністю, якщо не пройти огляд МСЕК

Для отримання пенсії за інвалідністю в Україні певним громадянам потрібно проходити повторні огляди МСЕК. У Пенсійному фонді пояснили, що буде з виплатами, якщо термін проходження огляду минув.

Фахівці ПФУ зазначають, що згідно з чинним законодавством, пенсія за інвалідністю призначається на весь термін встановлення інвалідності. Про це повідомляє "На пенсії".

Втім, для осіб з інвалідністю, у яких термін припинення виплати пенсії припадає на період дії військового стану у разі неможливості проходження повторного огляду, виплата пенсії триває до припинення або скасування військового стану. Виплати також надходитимуть упродовж шести місяців після припинення чи скасування ВС.

Відео дня

Читайте також: Соціальна пенсія за віком: що отримають українці, яким не вистачає стажу

З урахуванням того, що термін дії військового стану в Україні продовжено до 18 серпня 2023 року, виплату пенсії продовжено до 18 лютого 2024 року.

Додамо, медико-соціальні експертні комісії здійснюють огляд осіб з інвалідністю незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування таких осіб в межах України.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!