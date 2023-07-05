Яким пенсіонерам можуть припинити виплату коштів при виїзді за кордон
Українці, які змушені були покинути своє місце проживання через воєнний конфлікт і емігрувати за кордон, зіткнулися з проблемою припинення виплати пенсій по інвалідності.
Читайте також: Кому з українців збільшать пенсії з 1 липня
Один з українців, який отримував пенсію по інвалідності та пенсію щодо втрати годувальника, повідомив, що йому скасували пенсію по інвалідності через відсутність медико-соціальної експертизи. Він зазначив, що згідно з чинним законодавством, довідки МСЕК повинні були автоматично продовжитися на період воєнного стану. В даній ситуації він не знав, як відновити виплату пенсії, особливо знаходячись у Польщі.
Фахівці Пенсійного фонду пояснили, що для продовження виплати пенсії в такому випадку потрібно подати відповідну заяву разом з пакетом необхідних документів. Це можна зробити двома способами:
- надіслати заяву поштою на будь-яке головне управління Пенсійного фонду;
- подати заяву онлайн через веб-портал електронних послуг ПФУ, в розділі "Заява на перерахунок пенсій" – "Продовження виплати" (при цьому потрібно мати кваліфікований електронний підпис).
У додаток до заяви (у разі надсилання поштою потрібно роздрукувати та заповнити заяву), потрібно надати копії таких документів:
- паспорта (або ID-картки та виписки про місце реєстрації);
- реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копії документів, що підтверджують статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально);
- оригінал документа, що підтверджує факт життя фізичної особи (надається нотаріусом).
Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!