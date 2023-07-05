Яким пенсіонерам можуть припинити виплату коштів при виїзді за кордон

Українці, які змушені були покинути своє місце проживання через воєнний конфлікт і емігрувати за кордон, зіткнулися з проблемою припинення виплати пенсій по інвалідності.

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Один з українців, який отримував пенсію по інвалідності та пенсію щодо втрати годувальника, повідомив, що йому скасували пенсію по інвалідності через відсутність медико-соціальної експертизи. Він зазначив, що згідно з чинним законодавством, довідки МСЕК повинні були автоматично продовжитися на період воєнного стану. В даній ситуації він не знав, як відновити виплату пенсії, особливо знаходячись у Польщі.

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Фахівці Пенсійного фонду пояснили, що для продовження виплати пенсії в такому випадку потрібно подати відповідну заяву разом з пакетом необхідних документів. Це можна зробити двома способами:

надіслати заяву поштою на будь-яке головне управління Пенсійного фонду;

подати заяву онлайн через веб-портал електронних послуг ПФУ, в розділі "Заява на перерахунок пенсій" – "Продовження виплати" (при цьому потрібно мати кваліфікований електронний підпис).

У додаток до заяви (у разі надсилання поштою потрібно роздрукувати та заповнити заяву), потрібно надати копії таких документів:

паспорта (або ID-картки та виписки про місце реєстрації);

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копії документів, що підтверджують статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально);

оригінал документа, що підтверджує факт життя фізичної особи (надається нотаріусом).

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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