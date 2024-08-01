Украинцы могут получить до полумиллиона гривен 'нулевого кредита' на солнечные электростанции: какие условия

В Украине государство одобрило программу льготного кредитования на покупку солнечной или ветровой электростанции. Каждый украинский может получить деньги под нулевой процент на 10 лет.

Как сообщили в Минэнерго, украинцам полностью компенсируют процентную ставку по кредиту на оборудование. Программа предусматривает предоставление кредитов под 0% годовых для физических лиц, желающих установить генерационные установки из альтернативных источников энергии.

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Условия программы:

Кредит под 0% годовых

Срок кредитования: до 10 лет

Максимальная сумма кредита: 480 тысяч гривен

Условия получения кредита на установку электростанций. Источник: t.me/energyofukraine Условия получения кредита на установку электростанций. Источник: t.me/energyofukraine

Условия получения кредита на установку электростанций. Источник: t.me/energyofukraine Условия получения кредита на установку электростанций. Источник: t.me/energyofukraine

Условия получения кредита на установку электростанций. Источник: t.me/energyofukraine Условия получения кредита на установку электростанций. Источник: t.me/energyofukraine

Как получить кредит:

Обратитесь к банкам-партнерам: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сэнс Банк, КБ Глобус.

Подготовьте документы: паспорт, идентификационный код, справки о доходах, документы на оборудование. Получите кредит при соблюдении требований банка.

Купите оборудование и оплатите монтажные работы. Введите систему в эксплуатацию: компенсация начинается с момента запуска системы.

Используйте электростанцию для собственных нужд или продаж электроэнергии по механизму самопроизводства. Уплачивайте ежемесячные платежи по кредиту до 4 тыс. грн.

Получайте бесплатную электроэнергию после погашения кредита в течение 20 лет.

В Минэнерго убеждены, что установка солнечных и ветровых электростанций будет способствовать повышению энергетической независимости домохозяйств и энергетической безопасности Украины.

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