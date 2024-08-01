Украинцы могут получить до полумиллиона гривен "нулевого кредита" на солнечные электростанции: какие условия
В Украине государство одобрило программу льготного кредитования на покупку солнечной или ветровой электростанции. Каждый украинский может получить деньги под нулевой процент на 10 лет.
Как сообщили в Минэнерго, украинцам полностью компенсируют процентную ставку по кредиту на оборудование. Программа предусматривает предоставление кредитов под 0% годовых для физических лиц, желающих установить генерационные установки из альтернативных источников энергии.
Вас также заинтересует: Как получить компенсацию за покупку генераторов или солнечных батарей
Условия программы:
- Кредит под 0% годовых
- Срок кредитования: до 10 лет
- Максимальная сумма кредита: 480 тысяч гривен
Как получить кредит:
Обратитесь к банкам-партнерам: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сэнс Банк, КБ Глобус.
Подготовьте документы: паспорт, идентификационный код, справки о доходах, документы на оборудование. Получите кредит при соблюдении требований банка.
Купите оборудование и оплатите монтажные работы. Введите систему в эксплуатацию: компенсация начинается с момента запуска системы.
Используйте электростанцию для собственных нужд или продаж электроэнергии по механизму самопроизводства. Уплачивайте ежемесячные платежи по кредиту до 4 тыс. грн.
Получайте бесплатную электроэнергию после погашения кредита в течение 20 лет.
В Минэнерго убеждены, что установка солнечных и ветровых электростанций будет способствовать повышению энергетической независимости домохозяйств и энергетической безопасности Украины.
Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!