Як отримати компенсацію за покупку генераторів чи сонячних батарей

У зв'язку з постійними відключеннями електроенергії, багато українців придбали генератори або сонячні батареї для забезпечення автономного живлення. Добра новина полягає в тому, що держава та місцеві органи влади запровадили програми, які дозволяють отримати часткову компенсацію за придбання такого обладнання. Розглянемо детальніше, хто може скористатися цією програмою та які саме пристрої підлягають компенсації. Про це повідомляє Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконкому Київської міської ради.

Хто може отримати компенсацію?

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ): Найчастіше компенсацію можуть отримати саме ОСББ, які придбали генератори або сонячні батареї для забезпечення електроенергією спільних зон будинку (ліфти, під'їзди тощо).

Найчастіше компенсацію можуть отримати саме ОСББ, які придбали генератори або сонячні батареї для забезпечення електроенергією спільних зон будинку (ліфти, під'їзди тощо). Житлово-будівельні кооперативи та обслуговуючі кооперативи (ЖБК/ОК): Ці організації також можуть подати заявку на компенсацію.

Ці організації також можуть подати заявку на компенсацію. Юридичні особи, які обслуговують багатоквартирні будинки: Компанії, що надають послуги з управління багатоквартирними будинками, також мають право на компенсацію.

Компанії, що надають послуги з управління багатоквартирними будинками, також мають право на компенсацію. Житлові кооперативи (ЖК): Мешканці житлових кооперативів можуть об'єднатися та подати спільну заявку.

Яке обладнання підлягає компенсації?

Зазвичай, компенсація надається за придбання наступного обладнання:

Генератори: Бензинові, дизельні або газові генератори різної потужності.

Бензинові, дизельні або газові генератори різної потужності. Сонячні батареї: Фотоелектричні панелі, інвертори та інші компоненти сонячної електростанції.

Фотоелектричні панелі, інвертори та інші компоненти сонячної електростанції. Акумулятори: Для зберігання енергії, виробленої сонячними батареями.

Які документи потрібно подати?

Для отримання компенсації необхідно підготувати пакет документів, який може відрізнятися в залежності від регіону та програми. Зазвичай потрібно надати:

Копію свідоцтва про реєстрацію юридичної особи.

Копії платіжних документів, що підтверджують придбання обладнання.

Технічну документацію на обладнання.

Заповнену заявку за встановленою формою.

Куди звертатися?

Щоб дізнатися детальну інформацію про програми компенсації, умови участі та необхідні документи, зверніться до:

Місцевої адміністрації: Департаменту житлово-комунального господарства або іншого відповідного органу.

Департаменту житлово-комунального господарства або іншого відповідного органу. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ): Якщо ви мешкаєте в багатоквартирному будинку, зверніться до голови ОСББ.

Якщо ви мешкаєте в багатоквартирному будинку, зверніться до голови ОСББ. Офіційного веб-сайту місцевої влади: На сайті часто публікується інформація про актуальні програми та умови участі.

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Важливо: Умови програм компенсації можуть змінюватися, тому перед поданням документів рекомендується уточнити актуальну інформацію.

Чому варто скористатися програмою компенсації? Отримання компенсації за придбання генератора або сонячної батареї дозволяє:

Зменшити фінансове навантаження: Часткова компенсація суттєво знижує вартість придбання обладнання.

Часткова компенсація суттєво знижує вартість придбання обладнання. Збільшити енергетичну незалежність: Забезпечити безперебійне електропостачання свого будинку або квартири.

Забезпечити безперебійне електропостачання свого будинку або квартири. Зробити свій внесок у енергоефективність: Сприяти розвитку відновлюваних джерел енергії.

Програми компенсації за придбання генераторів та сонячних батарей – це чудова можливість для українців забезпечити себе автономним джерелом енергії та зменшити залежність від централізованого електропостачання. Скориставшись цією програмою, ви зможете зробити свій внесок у енергетичну безпеку країни.

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