Украинцы могут получить дополнительные 300-600 гривен к пенсии: о ком идет речь

Как получить компенсационные выплаты к пенсии по возрасту

Украинским пенсионерам, достигшим определенного возраста, предусмотрены дополнительные выплаты для повышения размера их пенсий. В зависимости от определенных условий установлены разные размеры компенсационных выплат.

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Согласно сообщению заместителя министра социальной политики Украины Дарьи Марчак, все компенсационные выплаты, которые были назначены президентом от 2020 до 2022 года для пенсионеров старше 70 лет, остаются в силе, и такие дополнительные выплаты будут продолжаться.

Размеры ежемесячных компенсационных выплат для пенсионеров, чья пенсия не превышает 10 340 гривен, будут следующие:

570 гривен для лиц старше 80 лет;

456 гривен для лиц в возрасте от 75 до 80 лет;

300 гривен для лиц в возрасте от 70 до 75 лет.

Компенсационная выплата будет предоставляться пенсионерам, получающим пенсию и достигшим соответствующего возраста после 1 марта 2021 года, и будет выплачиваться с даты достижения указанного возраста. Эта надбавка действует по всей территории Украины и выплачивается ежемесячно, кроме основной пенсии.

Кроме того, в июле 2023 г. планируется проведение перерасчета пенсий для государственных служащих, ученых и работников органов местного самоуправления. Ожидается увеличение размера пенсий на 19,7%. Однако конечный размер повышения будет разным для каждого человека в зависимости от первоначального размера пенсии. Чем выше начальная пенсия, тем больше будет повышение. Поэтому государственные служащие и ученые получат разные конечные суммы после индексации.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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