Украинцы получат до 50 тыс. грн: кто может рассчитывать на выплату

В 2025 году украинцы, которые получили физические повреждения из-за российской агрессии, смогут получить единовременную финансовую помощь от местных властей. В частности, жители Херсонской области могут рассчитывать на выплату до 50 тысяч гривен.

Эта информация содержит решение Херсонской городской администрации. Согласно решению, в 2025 году в регионе введена городская программа "Социальная защита", которая предусматривает выплату денежной помощи гражданам.

На эти выплаты могут претендовать жители Херсона, получившие ранения в результате вооруженной агрессии России, а также родственники погибших во время боевых действий и атак.

Размер единовременного пособия зависит от возраста пострадавшего. Выплаты предусмотрены за травмы, полученные в результате обстрелов, и выглядят следующим образом:

Для взрослых, получивших телесные повреждения, на лечение – 20 тыс. гривен;

Для детей, получивших травмы – 30 тыс. гривен.

Читайте также: Денежная помощь от Чехии: как украинцы могут получить до 5 тысяч долларов

Кроме того, Херсонская городская территориальная община оказывает финансовую помощь родственникам погибших из-за российских обстрелов на захоронения. В таком случае можно рассчитывать на пособие в размере 50 тыс. гривен.

Куда обращаться за финансовой помощью в Херсоне

Граждане, которым нужна финансовая помощь из-за полученных травм, могут обращаться в районные советы в Херсоне.

Для получения информации о необходимых документах и процедуре оформления выплат можно обратиться по следующим номерам:

Днепровский район – 099 25 35 491;

Корабельный район – 050 87 51 141;

Центральный район – 066 44 79 236.

В рамках программы "Социальная защита" за прошлый год городские власти выплатили более 10 миллионов гривен для 390 человек.

Ранее мы рассказывали, как безработные в Польше могут получить более 400 тысяч. гривен.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!