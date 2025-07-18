Украинцы, продающие авто, обязаны платить налоги: сколько нужно отдать в 2025 году

Граждане, которые продают транспортные средства, обязаны уплачивать налоги с дохода от продажи. Размер налога определяется в зависимости от вида автомобиля и количества совершенных сделок за год.

При продаже легкового автомобиля доход исчисляется на основе стоимости, указанной в договоре купли-продажи. Об этом сообщает "24 Канал", ссылаясь на Государственную налоговую службу.

Цены также могут быть определены согласно среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства или по рыночной стоимости, установленной законом. Если физическое лицо продает транспортное средство впервые за год, то этот доход не подлежит налогообложению.

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Однако за вторую продажу нужно уплатить налог в размере 5%, а за третью и последующие - 18%. Кроме того, доход от таких сделок облагается военным сбором, ставка которого с 1 декабря 2024 года составляет 5 %.

Если гражданин продал автомобиль и не уплатил налог или военный сбор с полученного дохода, ему нужно до 1 мая следующего года подать декларацию об имущественном состоянии и доходах, а также определить свои налоговые обязательства. Уплатить эти обязательства необходимо до 1 августа.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие налоги нужно уплатить при продаже недвижимости в 2025 году.

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