Украинцы смогут самостоятельно выбирать ТЦК и ВЛК: новые правила от Минобороны

Внедрение принципа экстерриториальности позволит гражданам не зависеть от конкретного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), где они впервые были поставлены на учет. Это касается также прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона. По ее словам, реформа экстерриториальности позволит военнообязанным обращаться в любой удобный центр комплектования, даже если они сменили место жительства.

Аналогичный принцип планируется применить и к ВЛК. Уже к лету 2025 года военнослужащие смогут проходить медицинское освидетельствование в любом учреждении здравоохранения – как в государственных медучреждениях, так и в частных клиниках.

Черногоренко объяснила, что все ТЦК и СП работают в едином государственном реестре Оберіг, что позволяет реализовать реформу без технических препятствий. Эту инициативу уже поддержали Офис Президента, Кабинет Министров и Генеральный штаб.

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Относительно ВЛК процесс будет внедряться постепенно, чтобы обеспечить гибкость и возможность прохождения медосмотра у любого врача – терапевта, семейного врача или специалиста. Введение единой электронной системы здравоохранения позволит оперативно передавать необходимые медицинские данные в Минобороны, что сделает процесс более быстрым и прозрачным.

Замминистра также заверила, что система Резерв+, через которую осуществляется регистрация, имеет надежный уровень защиты. Она построена так, что никакие персональные данные военнообязанных не хранятся на серверах. Все запросы отправляются непосредственно в защищенный реестр, а полученные данные отображаются только на пользовательском устройстве.

"Мы постоянно работаем над повышением уровня безопасности наших систем, и этим занимаются лучшие государственные специалисты", - подытожила Черногоренко.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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