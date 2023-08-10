Украинцы смогут увидеть самый мощный звездопад Персеиды в августе 2023 года: названа дата

Каждый август мы можем наблюдать за самым мощным звездопадом, который разворачивается на небосводе над Украиной и другими уголками Земли. За всем этим поразительным спектаклем стоит астрономическое явление, имеющее и научную связь. Это метеорный поток Персеиды.

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Звездопад Персеиды – это один из самых мощных метеорных потоков, получивший свое название благодаря созвездию Персея, где находится его точка выхода на небе. Об этом пишет Chas.news.

Этот поток возникает, когда Земля проходит через остатки кометы Свифта-Таттла. Комета была открыта в 1862 году, и она имеет впечатляющий цикл вращения в 133 года. Наибольшая активность потока наблюдается в середине августа, а больше метеоров выпадает на 12-13 числа месяца.

С любопытством следует отметить, что метеорный поток Персеиды можно наблюдать невооруженным глазом из любой точки Земли, а самые яркие впечатления наблюдаются на севере.

Для лучшего вида рекомендуется наблюдать перед рассветом, с 2 до 4 часов утра, отдалившись от светового шума города. Условия наблюдения в 2023 году обещают быть благоприятными, поскольку Луна не помешает наблюдению метеоров.

Для многих это напоминает также о возможности загадать желание, видя падающий метеорит. Эта давняя традиция утверждает, что если успеть загадать желание к моменту, когда метеор исчезнет из видимости, то это обязательно сбудется.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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