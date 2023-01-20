Украинцы снова могут получить помощь в размере 6600 грн: что для этого нужно

В Украине возобновили приём заявок на денежную помощь от УВКБ ООН. Речь идет о средствах размером 6600 гривен.

Помощь можно получить в десяти регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда "Право на защиту".

Отметятся, что денежная помощь от УВКБ ООН – это единовременная выплата в размере 2 220 гривен ежемесячно на человека в течение трех месяцев. Кандидаты не должны раньше получать международную помощь, а также отвечают следующим условиям:

переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 г. и имеют уязвимости;

лица, которые не перемещались после 24 февраля 2022, но пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях и имеют уязвимости;

люди, которые вернулись к месту жительства после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 года и имеют уязвимости.

Критериями уязвимости, согласно программе помощи, являются:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Помощь не смогут получить семьи, ранее получавшие денежную помощь от международных организаций, а также чей доход превышает 5 400 грн на человека.

Для регистрации нужно предоставить:

ФИО согласно документу, удостоверяющему личность;

место и дата рождения; номер телефона;

налоговый номер;

свидетельство о рождении детей;

номер банковской карты;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).

Узнать адреса пунктов сбора данных в вашей области можно на сайте фонда.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала ВПЛ активнее искать работу. Она обратилась к украинцам с призывом трудоустраиваться на местах, в которые они переехали.

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