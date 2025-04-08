Украинцы стали чаще покупать электромобили: какие модели самые популярные

В марте украинцы зарегистрировали 4680 электромобилей (BEV), что на 6% больше, чем в марте 2024 года и на 4% больше, чем в феврале этого года. Основную часть зарегистрированных транспортных средств составили легковые электроавто - 4532 единицы, из которых 647 были новыми, а 3885 - подержанными.

Среди 148 коммерческих электромобилей только 7 были новыми. Об этом сообщает "Укравтопром".

ТОП-5 новых электромобилей в марте:

BYD Song Plus — 100 авто. Volkswagen ID.Unyx — 96 авто. ZEEKR 001 — 69 авто ZEEKR 7X — 59 авто Audi Q4 e-tron — 45 авто.

Читайте также: Водителей в Украине могут оштрафовать за зимние шины: что нужно знать

ТОП-5 подержанных электромобилей, зарегистрированных впервые:

Tesla Model Y - 448 авто Nissan Leaf — 445 авто Tesla Model 3 - 410 авто Hyundai Kona — 273 авто. Kia Niro — 270 авто.

В январе-марте 2025 года в Украине впервые зарегистрировали более 12,8 тысяч электромобилей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Среди них 1978 г. были новыми (падение на 26%), а 10 827 — употребляемыми (рост на 18%).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине появились новые автомобильные номера.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!