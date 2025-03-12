Украину накроет непогода: когда ждать похолодания, дождей и штормового ветра

Ближе к выходным погода в Украине существенно изменится. Метеорологи поделились прогнозом на ближайшие дни и рассказали, какие атмосферные перемены ожидают страну.

По их прогнозам, следует готовиться к резкому изменению погодных условий. Сегодня дожди пройдут на западе, севере и Винницкой области, пишет ТСН.

В центральных регионах, на востоке и юге, ожидается сильный ветер юго-западного направления со скоростью 15-20 м/с, а на западе и севере порывы будут еще мощнее.

В северных районах Черниговщины и Сумской области температура снизится до +9…+12°C. Однако общее похолодание еще впереди –13 марта в большинстве регионов Украины прогнозируют +12…+18°C, а в центре и на юге местами воздух прогреется до +18…+20°C.

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В Киеве 12 марта сильного шторма не ожидается, однако возможен порывистый ветер с юго-запада.

Прогноз погоды от метеоролога

По данным синоптика Игоря Кибальчича, в среду, 12 марта, в северных, центральных и западных областях возможны небольшие дожди, а днем в некоторых районах мероприятия могут раздаться грозы.

На остальной территории страны значительных осадков не ожидается. Ветер будет юго-западным направлением со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +5…+10 °C, днем потеплеет до +13…+18 °C, а на Юге и Крыму местами достигнет +20 °C.

Прогноз на 13 марта

В ночь на четверг, 13 марта, дожди прогнозируются в северных, западных и частично восточных регионах, а днем они пройдут в южных областях, за исключением Крыма. В других районах существенных осадков не ожидается. В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер будет слабый с переменным направлением, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +5…+10 °C, днем поднимется до +14…+19 °C, в Крыму местами будет достигать +20…+23 °C.

Прогноз на 14 марта

В пятницу, 14 марта, по всей территории страны будет наблюдаться нестабильная погода с кратковременными осадками, а в западных областях возможны грозы. Ветер останется юго-западным, 5-10 м/с. Температура ночью ожидается в пределах +7…+12 °C, днем потеплеет до +12…+17 °C, а в западных регионах может опуститься до +7…+12 °C.

Прогноз погоды на выходные

Погодные условия 15-16 марта не сулят значительного улучшения.

Суббота, 15 марта, принесет кратковременные дожди в отдельных регионах Украины, а на Левобережье днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в некоторых областях появляется туман. Ветер будет переменного направления, скоростью 3-8 м/с, местами с порывами. Ночью температура опустится до +5…+10 °C, а днем воздух прогреется до +11…+16 °C. В западных и северных регионах ожидается более холодная погода: ночью -1…+4 °C, днем +5…+10 °C.

Воскресенье, 16 марта, начнется с кратковременных дождей в южных, восточных и западных областях. В дневные часы под влиянием активного южного циклона в центральных, южных и западных регионах пройдут умеренные, местами сильные осадки. Ветер будет слабый, 3-8 м/с. Ночью температура составит +5…+10 °C, днем поднимется до +10…+15 °C. В северных и западных областях ночью возможно понижение температуры до -2…+3 °C, днем столбики термометров покажут +5…+10 °C.

Общий прогноз на март

Анализ прогнозов различных метеосервисов показывает, что март будет теплым, без значительных осадков, а о снеге можно забыть до следующей зимы. Однако в течение месяца возможны резкие перепады температуры.

Ожидается, что вторая половина марта будет холоднее первой: пришедший с севера циклон принесет похолодание до +5…+6 °C днем и -1…+2 °C ночью. Также стоит готовиться к частым, хоть и незначительным дождям. Настоящее потепление прогнозируется ближе к началу апреля.

Напомним, ранее мы рассказывали, что после весеннего тепла в Украину снова придут морозы.

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