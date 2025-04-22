Украину накрыла магнитная буря шестого уровня: прогноз на 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, прогнозируется мощная магнитная буря, интенсивность которой достигнет уровня K-индекса 6. Такой показатель свидетельствует о буре красного уровня опасности.

По словам специалистов, столь сильная геомагнитная активность может привести к перебоям в работе радиосвязи, сбоям в энергетических системах, а также отразиться на ориентации во время миграции птиц и животных. Об этом сообщает Meteoagent.

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В течение апреля 2025 года Земля столкнется с рядом магнитных бурь разной интенсивности. В частности, незначительные колебания ожидаются 23, 26, 27, 28, 29 и 30 числа. Средняя активность предполагается 21 и 25 апреля, а самые мощные бури приходятся на 22 и 24 апреля.

Магнитные бури вызваны выбросами солнечной плазмы – заряженными частицами, которые достигают магнитного поля Земли и провоцируют его возмущение. Такие явления могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых. В этот период возможно обострение хронических недугов, в частности, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и вегето-сосудистой дистонии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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