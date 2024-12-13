'Укрэнерго' увеличило объем отключений света из-за ракетной атаки: какие графики дают

В связи с массированными ударами РФ по энергетической инфраструктуре в Украине усилено отключение электроэнергии, изменены графики ограничений. Для некоторых потребителей отключения будут продолжаться до 24:00.

"От Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым обновляются графики отключений на сегодняшний день", – говорится в сообщении. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко отметил, что "Укрэнерго" приказало отключать три из шести очередей потребителей из-за российской ракетной атаки.

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Графики отключений:

Киев:

1 группа: 13:00 – 17:00

2 группа: 06:00 – 11:00, 13:00 – 17:00

3 группа: 07:00 – 14:00, 16:00 – 20:00

4 группа: 08:00 – 11:00, 16:00 – 20:00

5 группа: 10:00 – 15:00, 19:00 – 22:00

6 группа: 10:00 – 14:00

Киевская область:

1 группа: 08:00 – 10:00, 12:00 – 19:00, 21:00 – 24:00

2 группа: 12:00 – 16:00, 21:00 – 24:00

3 группа: 08:00 – 13:00, 15:00 – 19:00

4 группа: 06:00 – 10:00, 15:00 – 22:00

5 группа: 09:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

6 группа: 09:00 – 13:00, 18:00 – 24:00

Одесская область:

1 группа: 12:00 – 16:00

2 группа: 06:00 – 11:00, 13:00 – 17:00

3 группа: 07:00 – 10:00, 15:00 – 19:00

4 группа: 07:00 – 14:00, 16:00 – 20:00

5 группа: 09:00 – 13:00, 18:00 – 22:00

6 группа: 10:00 – 14:00

Днепропетровская область:

1 группа: 13:00 – 20:00

2 группа: 06:00 – 11:00, 13:00 – 17:00

3 группа: 07:00 – 11:00, 16:00 – 20:00

4 группа: 07:00 – 14:00, 16:00 – 20:00

5 группа: 10:00 – 17:00, 19:00 – 22:00

6 группа: 10:00 – 14:00, 19:00 – 22:00

Потребителей призывают следить за обновлениями на официальных сайтах облэнерго.

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Напомним, в "Укрэнерго" сменили приципы отключения света.