"Укренерго" збільшило обсяг відключень світла через ракетну атаку: які графіки дають
У зв'язку з масованими ударами РФ по енергетичній інфраструктурі в Україні посилено відключення електроенергії, змінено графіки обмежень. Для деяких споживачів відключення триватимуть до 24:00.
"Від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими оновлюються графіки відключень на сьогодні", – йдеться в повідомленні. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко зазначив, що "Укренерго" наказало відключати три з шести черг споживачів через російську ракетну атаку.
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Графіки відключень:
Київ:
- 1 група: 13:00 – 17:00
- 2 група: 06:00 – 11:00, 13:00 – 17:00
- 3 група: 07:00 – 14:00, 16:00 – 20:00
- 4 група: 08:00 – 11:00, 16:00 – 20:00
- 5 група: 10:00 – 15:00, 19:00 – 22:00
- 6 група: 10:00 – 14:00
Київська область:
- 1 група: 08:00 – 10:00, 12:00 – 19:00, 21:00 – 24:00
- 2 група: 12:00 – 16:00, 21:00 – 24:00
- 3 група: 08:00 – 13:00, 15:00 – 19:00
- 4 група: 06:00 – 10:00, 15:00 – 22:00
- 5 група: 09:00 – 16:00, 18:00 – 22:00
- 6 група: 09:00 – 13:00, 18:00 – 24:00
Одеська область:
- 1 група: 12:00 – 16:00
- 2 група: 06:00 – 11:00, 13:00 – 17:00
- 3 група: 07:00 – 10:00, 15:00 – 19:00
- 4 група: 07:00 – 14:00, 16:00 – 20:00
- 5 група: 09:00 – 13:00, 18:00 – 22:00
- 6 група: 10:00 – 14:00
Дніпропетровська область:
- 1 група: 13:00 – 20:00
- 2 група: 06:00 – 11:00, 13:00 – 17:00
- 3 група: 07:00 – 11:00, 16:00 – 20:00
- 4 група: 07:00 – 14:00, 16:00 – 20:00
- 5 група: 10:00 – 17:00, 19:00 – 22:00
- 6 група: 10:00 – 14:00, 19:00 – 22:00
Споживачів закликають стежити за оновленнями на офіційних сайтах обленерго.
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