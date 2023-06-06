Укргидроэнерго: Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановлению не подлежит

В ночь на 6 июня российские террористы взорвали дамбу Каховской ГЭС, расположенную неподалеку от Херсона. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена.

Как сообщили в Укргидроэнерго, станция восстановлению не подлежит. "По предварительному прогнозу ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней", – говорится в сообщении.

В Укргидроэнерго отметили, что по состоянию на 9.00 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация населения из потенциальных районов затопления.

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"Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит все показатели", — добавили в ведомстве.

Напомним, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

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