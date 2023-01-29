"Укрпочта" будет выдавать посылки без документов: но есть условия
В отделениях "Укрпошти" можно будет получать отправления без документов. На такой шаг компания пошла ради упрощения и ускорения процедуры.
Как сообщается на аккаунте Мининтеграции, это можно будет сделать во всех отделениях. Для этого получателю понадобится телефон.
Сообщается, что получить подтверждение о почтовой отправке он сможет с помощью SMS.
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Кроме того, важно выполнить следующие условия:
- должен быть указан номер телефона получателя;
- объявлена ценность до 15 000 гривен, наложенный платеж до 5 000 гривен для внутренних отправлений;
- объявлена ценность до 20 000 гривен для международных отправлений;
- отсутствуют отметки "Вручить лично" и/или "Судебная повестка".
Ранее национальный почтовый оператор "Укрпочта" запустил приятную акцию для украинцев, которые стали вынужденными переселенцами и во время войны выехали в Польшу. Данная категория граждан может воспользоваться предложением и посылать посылки из Польши в Украину по сниженному тарифу до 75% от стоимости.
Напомним, что с 1 января в компании "Новая почта" сообщили о повышении тарифов. Минимальная стоимость посылки между городами Украины будет теперь стоить 70 грн.
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