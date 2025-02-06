'Укрпочта' пересмотрела тарифы на доставку: за что украинцы будут платить меньше

Украинцы получили возможность экономить на пересылке небольших посылок за границу. "Укрпочта" внедрила скидки на услугу „Мелкий пакет Prime", которая широко применяется в сфере электронной коммерции для доставки товаров покупателям.

Об этом рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Telegram-канале. Он пояснил, что многие украинцы используют платформы Etsy и Amazon для продажи товаров за границу. Известно, что на международных маркетплейсах представлено более 1,7 миллиона наименований продукции из Украины, и более 60% таких отправлений осуществляется через "Укрпочту".

Учитывая это, компания решила ввести скидки для клиентов, чтобы сделать доставку еще более выгодной. Кроме того, в рамках услуги "Мелкий пакет Prime" были добавлены новые гибкие весовые категории:

до 100 г;

от 500 до 750 г;

от 750 г до 1 кг.

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"Почему это важно? Сейчас около 25% товаров, которые украинцы продают на Etsy и Amazon, – это товары весом до 100 граммов: декор, различные ювелирные украшения и тому подобное. Чтобы отправлять было еще выгоднее, Укрпочта снижает тарифы на легкие посылки до 15%!" – отметил Смелянский.

Отныне отправление весом до 100 г обойдется клиентам "Укрпочты" от 244 грн, а посылки массой от 500 до 750 г будут стоить от 700 грн со скидкой 10%. При этом учитывается именно фактический вес, а не объемный, что позволяет украинцам экономить, не переплачивая за лишний объем.

Срок доставки варьируется в зависимости от страны назначения. Например, в Великобританию отправления прибывают за 4 и более дней, а в США – в пределах 7-10 дней. Кроме того, доступна опция бесплатного возврата, ведь, как указано на официальном сайте "Укрпочты", "всякое случается". В сфере электронной коммерции возможны различные непредвиденные ситуации.

Услуга "Мелкий пакет Prime" также предусматривает такие весовые категории: 100-250 г (от 285 грн), 250-500 г (от 552 грн), 750-1 000 г (от 776 грн), 1-2 кг (от 1 100 грн).

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрпочта" существенно снизит срок доставки посылок по Украине.

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