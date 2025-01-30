'Укрпочта' существенно снизит срок доставки посылок по Украине: какой период обещают

С 3 февраля "Укрпочта" полностью переходит на автоматизированную обработку посылок, что позволит сократить срок доставки по Украине до одного дня.

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Как сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в интервью "Интерфакс-Украина ", уже со следующего понедельника все посылки будут обрабатываться на роботизированных линиях, а доставка будет производиться на следующий день.

По его словам, в 2024 году "Укрпочта" инвестировала более 1 млрд грн собственных средств в модернизацию сортировочных центров. Эти средства были направлены на приобретение оборудования у отечественных производителей.

Напомним, "Укрпочта" вводит новые "невесомые" тарифы" на доставку посылок.

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