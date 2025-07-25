'Укрзализныця' усилила контроль документов при посадке пассажиров: подробности

"Укрзализныця" усиливает контроль документов пассажиров при посадке на поезда в связи с обращениями по поводу ненадлежащей проверки удостоверений личности. В частности, речь идет о случаях, когда данные в билете не совпадают с информацией в документах пассажира.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ. Для устранения подобных ситуаций компания усиливает проверку на вокзалах: избирательно будут работать мобильные группы военизированной охраны, а поездные бригады получили новые инструкции по более тщательной сверке личных данных.

В "Укрзализныце" напоминают, что уже длительное время действуют дополнительные инструменты безопасности: при покупке билетов на популярные международные рейсы обязательна верификация через приложение "Действие". Благодаря этим мероприятиям уже сотни человек с билетами, оформленными на чужие имена, не были допущены к посадке. Также компания сотрудничает с OLX, где обнаруживает и блокирует объявления о несанкционированной продаже билетов. При обнаружении таких объявлений пассажиров просят сообщать о них.

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В УЗ отметили, что главная цель — гарантировать честным пассажирам свободный доступ к приобретению билетов в нужном направлении. В то же время компания продолжает поддержку социально важных категорий: резервирует билеты для военных, предпочитает детские группы из прифронтовых регионов, перевозит раненых, внутренне перемещенных лиц и представителей международной дипломатии.

Напомним, "Укрзализныця" пересмотрит правила продажи билетов.

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