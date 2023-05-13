Уксус и цитрусы: как нейтрализовать запах рыбы на кухонных поверхностях

После работы с рыбой на кухонных поверхностях остается запах, который трудно вывести. UaPortal собрал эффективные методы борьбы с ним на кухне и не только.

Как нейтрализовать рыбный запах на посуде

Смешайте 100 мл уксуса и 1 л горячей воды. В раствор положите посуду, которая воняет рыбой и оставьте на 15 минут. Помойте посуду как обычно.

Как нейтрализовать рыбный запах на кухонной доске

Возьмите лимон, разрежьте его наполовину и протрите половинкой доску, после чего ополосните ее под горячей водой. А если вы натрете лимоном доску для работы с рыбой – она не будет вонять. Также можно нейтрализовать рыбный запах с помощью чайной заварки и горчичного порошка: посыпьте ими доску, оставьте на 10 минут и смойте.

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Как нейтрализовать запах рыбы в холодильнике

Выключите холодильник и извлеките из него все продукты. Протрите стенки, полки и дверцы раствором из 4 столовых ложек соды и 1 л теплой воды. Оставьте на полчаса и вымойте холодильник внутри водой.

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