Живые цветы и пакетики с травами: Как наполнить жилище приятным ароматом без химических средств

Мы все стремимся к приятному аромату в нашем доме, особенно когда мы имеем дело с активным расписанием или принимаем гостей. Но обычные освежители воздуха, доступные в магазинах, часто содержат агрессивные химикаты, которые могут быть вредны для здоровья, особенно если в доме есть маленькие дети или домашние питомцы. К счастю, существуют естественные альтернативы, позволяющие создать приятный аромат в вашем доме без использования химикатов.

Для этих простых естественных методов вам понадобится всего несколько привычных ингредиентов, которые, возможно, уже есть в вашей кухне. Итак, если вы хотите избавиться от неприятных запахов и освежить воздух в своих помещениях, ознакомьтесь со следующими естественными способами, которые помогут вашему дому засиять приятным ароматом без химических средств.

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Создайте свежесть с помощью лавандного комнатного спрея

Рядом с полотенцами разместите бутылку лавандового масла. Лаванда, благодаря своему приятному аромату и свойствам успокоения, является идеальным вариантом для освежения воздуха в комнате. Вы можете сделать натуральный спрей с лавандовым маслом.

Наполните небольшую бутылку с распылителем в одну унцию дистиллированной воды и одну унцию спирта. Затем добавьте 10-20 капель эфирного масла лаванды. Сила аромата зависит от вашего выбора и размера бутылки. Перед использованием хорошо встряхните бутылку, чтобы масло равномерно распределилось.

Помимо освежения воздуха этот спрей также можно распиливать на полотенца или подушки, чтобы обеспечить спокойный сон. Если аромат ослабеет, вы можете добавить дополнительное количество лавандового масла при необходимости.

Используйте апельсин и корицу для создания ароматного настоя.

Еще один естественный способ освежения воздуха – тушение на медленном огне кусочков апельсина и корицы. Возьмите небольшую кастрюлю с водой и добавьте в нее кружочки апельсина, несколько гвоздик и палочку корицы.

Подогревайте до кипения, а затем убавьте огонь и продолжайте кипятить в течение нескольких часов. Этот процесс распространит по всему дому приятный аромат, который создаст ощущение осеннего тепла.

Сделайте собственные мешочки с травами

Создание ароматных мешочков с высушенными травами является простым способом придать особый запах воздуху в вашем помещении. Для начала, возьмите небольшие хлопчатобумажные или муслиновые мешочки и наполните их своими излюбленными сухими травами, специями или цветами, такими как, например, лаванда. Чтобы усилить аромат, можно добавить несколько капель эфирного масла.

Затяните мешочки, сшивая их или завязав лентой или веревкой, и поместите их в комнату. Аромат будет держаться в течение одной-двух недель, после чего вы можете освежить мешочки, добавив большее количество капель эфирного масла. Кроме того, такие пакетики идеально подходят для размещения в ящиках или шкафах, чтобы ваша одежда всегда пахла свежестью и приятным ароматом.

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Живые цветы для аромата

Нет ничего более очаровательного, чем запах свежих цветов и комнатных растений в вашем доме. Если вы планируете приобрести или вырастить свои цветы, обратите внимание на виды с приятным ароматом, например белый жасмин, гардению, ароматные орхидеи и душистую герань. Если вы хотите насладиться ароматом цитрусовых, попробуйте усадить в комнату растения, такие как эвкалипт или мелисса. Кроме того, некоторые исследования показывают, что эти пять комнатных растений помогают предотвратить появление плесени в вашем доме.

Приготовьте свой попурри

Если вам нравится атмосфера сухоцветов, вы можете сделать свой собственный попурри дома. Попурри – это смесь высушенных цветочных лепестков, ароматных трав, специй и эфирных масел, которая сможет наполнить любое помещение отличным ароматом.

Самый простой способ – смешать один стакан высушенных лепестков роз, четверть стакана сушеного розмарина и полстакана сушеной лаванды в контейнере. Добавьте 5-6 капель вашего любимого эфирного масла в сухие цветы перед закрытием контейнера. Оставьте эту смесь в течение двух недель, чтобы эфирные масла впитались в лепестки цветов и усилили аромат.

Когда ваш попурри будет готов к использованию, добавьте одну чайную ложку порошка корня ириса, который будет служить "фиксатором", предотвращая испарение эфирных масел. Наконец, поместите ваше попурри в открытой стеклянной баночке или декоративном контейнере, чтобы создать красивую и ароматную выставку.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от характерного запаха во время приготовления рыбных блюд.

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