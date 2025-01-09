Умеров встретился с главой Пентагона Остином: утвердили "дорожные карты" по каждому из 8 направлений сотрудничества
Министр обороны Рустем Умеров в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином ключевые аспекты сотрудничества. Как отметил Министр, он начал участие в очередном заседании Контактной группы.
"Провел важную встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Мы обсудили подготовку к заседанию и основные направления нашего сотрудничества", - подчеркнул Умеров. Об этом Умеров сообщил в Фейсбуке.
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По его словам, сегодня лидеры коалиций утверждают "дорожные карты" для каждого из восьми направлений сотрудничества. Эти планы будут определять стратегические цели и основные потребности Украины в военной помощи, по меньшей мере, до конца 2027 года.
Умеров добавил, что эти документы, разработанные совместно с партнерами, будут служить основой для дальнейшей поддержки Украины в сферах ПВО, артиллерии, бронетехники, дронов, авиации, морской безопасности и других важных отраслях.
"Впереди еще много работы", - резюмировал министр.
Напомним, Киев и Будапешт работают над подготовкой "двухстороннего документа".
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