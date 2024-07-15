Уничтожены ЗРК 'Тор', 'Гиацинт', танк, минометы и 400 оккупантов: на Харьковщине работала Третья штурмовая

263 оккупанта ликвидированы, еще 130 ранены, уничтожен зенитный ракетный комплекс "Тор", две пушки "Гиацинт-Б", 120-мм миномет, МТ-12 "Рапира", танк, блиндажи и мотоцикл - таковы результаты боев Третьей штурмовой бри неделю в районе наступления российских войск в Харьковской области.

Бойцы бригады мужественно противостояли врагу, нанося ему значительные потери. Им удалось обезвредить зенитный ракетный комплекс "Тор", который оккупанты могли использовать для обстрела украинских самолетов, вертолетов и других воздушных целей, сообщили в Telegram-канале 3 ОШБр.

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Также были уничтожены две пушки "Гиацинт-Б", одна из которых разбита наголову, 120-мм миномет, МТ-12 "Рапира", танк, блиндажи и один мотоцикл противника.

"Наши подразделения бесперебойно гасят боевые потуги противника, минусуют его оружейные средства и живую силу", — говорится в сообщении бригады.

Потери россиян на Харьковском направлении за неделю. Источник: t.me/ab3army Потери россиян на Харьковском направлении за неделю. Источник: t.me/ab3army

Напомним, в воскресенье, 14 июля, беспилотники атаковали два объекта в городе Суджа Курской области России. В части области частично исчезли свет и связь.

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