Уничтожьте весь урожай: какие растения нельзя подкармливать золой

Зола, продукт горения древесины, на протяжении веков использовалась как природное удобрение. Она богата калием, кальцием, фосфором и другими микроэлементами, необходимыми для здорового роста растений. Однако, не все растения все равно положительно реагируют на это удобрение. Разберемся подробнее, как правильно использовать золу в своем саду и какие растения могут от нее пострадать. Об этом пишет Pixel.

Почему зола полезна для растений?

Раскисление почвы: Зола имеет щелочную реакцию, поэтому ее добавление помогает снизить кислотность почвы, что особенно важно для растений, предпочитающих нейтральные или щелочные почвы.

Зола имеет щелочную реакцию, поэтому ее добавление помогает снизить кислотность почвы, что особенно важно для растений, предпочитающих нейтральные или щелочные почвы. Питательные вещества Калий, содержащийся в золе, способствует формированию крепких стеблей и корней, а также улучшает усвоение других питательных веществ.

Калий, содержащийся в золе, способствует формированию крепких стеблей и корней, а также улучшает усвоение других питательных веществ. Защита от вредителей: Зола обладает абразивным действием и может отпугивать некоторых вредителей, таких как улитки и улитки.

Какие растения не любят золу?

Несмотря на все преимущества, зола может быть вредной для некоторых растений, предпочитающих кислые почвы. К таким растениям относятся:

Гортензии: Зола может изменить цвет их цветов.

Зола может изменить цвет их цветов. Рододендроны Эти растения очень чувствительны к изменению кислотности почвы.

Эти растения очень чувствительны к изменению кислотности почвы. Азалии: Как и рододендроны, азалии предпочитают кислые почвы.

Как и рододендроны, азалии предпочитают кислые почвы. Хвойные растения: Большинство хвойных также не переносят щелочных почв.

Большинство хвойных также не переносят щелочных почв. Фруктовые деревья Некоторые фруктовые деревья, такие как яблони и груши, могут отрицательно реагировать на чрезмерное количество золы в почве.

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Как правильно использовать золу?

Когда вносить: Оптимальное время для внесения золы – осень или ранняя весна.

Оптимальное время для внесения золы – осень или ранняя весна. Норма внесения: Не превышайте рекомендованную норму – 150-200 г на квадратный метр.

Не превышайте рекомендованную норму – 150-200 г на квадратный метр. Подготовка: Перед использованием золу следует просеять во избежание больших частиц.

Перед использованием золу следует просеять во избежание больших частиц. Распределите золу по поверхности почвы и перекопайте.

Важные нюансы:

Анализ почвы: Перед внесением золы желательно провести анализ почвы, чтобы определить его кислотность и потребность в питательных веществах.

Перед внесением золы желательно провести анализ почвы, чтобы определить его кислотность и потребность в питательных веществах. Комбинация с другими удобрениями: Золу можно использовать в комплексе с другими органическими удобрениями, такими как компост или перегной.

Золу можно использовать в комплексе с другими органическими удобрениями, такими как компост или перегной. Осторожность с некоторыми культурами: Если вы выращиваете растения, чувствительные к щелочной среде, откажитесь от использования золы.

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