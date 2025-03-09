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"Уникальные" купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать

Анастасия Крыщук

'Уникальные' купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать
Коллекционные купюры долларов. Источник: freepik

Украинцы активно выставляют на продажу долларовые купюры с уникальными серийными номерами на сайтах объявлений. Цена таких банкнот значительно превышает их номинал.

К примеру, за 1 доллар просят 100 грн, хотя по официальному курсу НБУ он стоит 41,27 грн. Две купюры по 100 долларов (номинально 8 254 грн) продают за 8 800 грн. Однако встречаются еще более дорогие предложения – за одну банкноту номиналом 100 долларов хотят выручить аж 350 тыс. грн. Об этом пишет OBOZ.UA.

В случае с купюрой, которую продают за 350 тысяч гривен, обоснование такой стоимости не предоставляется. В объявлении лишь указано, что банкнота имеет "уникальный номер 21212100".

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''Уникальные'' купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать
''Уникальные'' купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать

В то же время, в объявлении о продаже купюры номиналом 1 доллар за 100 грн указано, что ее номер считается "классным" и "счастливым". К тому же покупателю предлагают на выбор две банкноты с такими номерами:

  • 72597700;
  • 41671177.

Возможно, эти номера считаются "счастливыми" из-за наличия двух симок в конце. Впрочем, автор объявления не дает никаких объяснений по этому поводу.

''Уникальные'' купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать
''Уникальные'' купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать

По словам другого продавца, главная особенность двух его банкнот номиналом 100 долларов заключается в их последовательных номерах. То есть они расположены друг за другом:

  • 02985691;
  • 02985692.

"Коллекционные купюры по 100 долларов. 2 номера подряд", – отмечается в объявлении.

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''Уникальные'' купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать
''Уникальные'' купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать

Почему банкноты с "хорошими" номерами высоко ценятся

В общем, банкноты с необычными номерами пользуются спросом среди коллекционеров и нумизматов по нескольким причинам, в частности:

  • Редкость.

Купюры с уникальными комбинациями цифр встречаются значительно реже стандартных, что делает их ценными для коллекционирования.

  • Эстетическая привлекательность.

Комбинации цифр, такие как 111111, 123456, 777777, воспринимаются как эстетически привлекательные.

  • Нумизматическая ценность.

Определенные комбинации цифр, такие как зеркальные, "дата рождения" или "счастливые" числа, могут значительно превышать свою номинальную стоимость.

  • Суеверия и символизм.

Некоторые люди считают, что определенные числа могут приносить удачу, например, 888 в китайской культуре символизирует благополучие и процветание.

Раньше мы рассказывали, что нужно знать украинцам о старых банкнотах долларов.

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