"Уникальные" купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать
Украинцы активно выставляют на продажу долларовые купюры с уникальными серийными номерами на сайтах объявлений. Цена таких банкнот значительно превышает их номинал.
К примеру, за 1 доллар просят 100 грн, хотя по официальному курсу НБУ он стоит 41,27 грн. Две купюры по 100 долларов (номинально 8 254 грн) продают за 8 800 грн. Однако встречаются еще более дорогие предложения – за одну банкноту номиналом 100 долларов хотят выручить аж 350 тыс. грн. Об этом пишет OBOZ.UA.
В случае с купюрой, которую продают за 350 тысяч гривен, обоснование такой стоимости не предоставляется. В объявлении лишь указано, что банкнота имеет "уникальный номер 21212100".
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В то же время, в объявлении о продаже купюры номиналом 1 доллар за 100 грн указано, что ее номер считается "классным" и "счастливым". К тому же покупателю предлагают на выбор две банкноты с такими номерами:
- 72597700;
- 41671177.
Возможно, эти номера считаются "счастливыми" из-за наличия двух симок в конце. Впрочем, автор объявления не дает никаких объяснений по этому поводу.
По словам другого продавца, главная особенность двух его банкнот номиналом 100 долларов заключается в их последовательных номерах. То есть они расположены друг за другом:
- 02985691;
- 02985692.
"Коллекционные купюры по 100 долларов. 2 номера подряд", – отмечается в объявлении.
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Почему банкноты с "хорошими" номерами высоко ценятся
В общем, банкноты с необычными номерами пользуются спросом среди коллекционеров и нумизматов по нескольким причинам, в частности:
- Редкость.
Купюры с уникальными комбинациями цифр встречаются значительно реже стандартных, что делает их ценными для коллекционирования.
- Эстетическая привлекательность.
Комбинации цифр, такие как 111111, 123456, 777777, воспринимаются как эстетически привлекательные.
- Нумизматическая ценность.
Определенные комбинации цифр, такие как зеркальные, "дата рождения" или "счастливые" числа, могут значительно превышать свою номинальную стоимость.
- Суеверия и символизм.
Некоторые люди считают, что определенные числа могут приносить удачу, например, 888 в китайской культуре символизирует благополучие и процветание.
Раньше мы рассказывали, что нужно знать украинцам о старых банкнотах долларов.
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