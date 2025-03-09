'Уникальные' купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать

Украинцы активно выставляют на продажу долларовые купюры с уникальными серийными номерами на сайтах объявлений. Цена таких банкнот значительно превышает их номинал.

К примеру, за 1 доллар просят 100 грн, хотя по официальному курсу НБУ он стоит 41,27 грн. Две купюры по 100 долларов (номинально 8 254 грн) продают за 8 800 грн. Однако встречаются еще более дорогие предложения – за одну банкноту номиналом 100 долларов хотят выручить аж 350 тыс. грн. Об этом пишет OBOZ.UA.

В случае с купюрой, которую продают за 350 тысяч гривен, обоснование такой стоимости не предоставляется. В объявлении лишь указано, что банкнота имеет "уникальный номер 21212100".

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''Уникальные'' купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать ''Уникальные'' купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать

В то же время, в объявлении о продаже купюры номиналом 1 доллар за 100 грн указано, что ее номер считается "классным" и "счастливым". К тому же покупателю предлагают на выбор две банкноты с такими номерами:

72597700;

41671177.

Возможно, эти номера считаются "счастливыми" из-за наличия двух симок в конце. Впрочем, автор объявления не дает никаких объяснений по этому поводу.

''Уникальные'' купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать ''Уникальные'' купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать

По словам другого продавца, главная особенность двух его банкнот номиналом 100 долларов заключается в их последовательных номерах. То есть они расположены друг за другом:

02985691;

02985692.

"Коллекционные купюры по 100 долларов. 2 номера подряд", – отмечается в объявлении.

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''Уникальные'' купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать ''Уникальные'' купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать

Почему банкноты с "хорошими" номерами высоко ценятся

В общем, банкноты с необычными номерами пользуются спросом среди коллекционеров и нумизматов по нескольким причинам, в частности:

Редкость.

Купюры с уникальными комбинациями цифр встречаются значительно реже стандартных, что делает их ценными для коллекционирования.

Эстетическая привлекательность.

Комбинации цифр, такие как 111111, 123456, 777777, воспринимаются как эстетически привлекательные.

Нумизматическая ценность.

Определенные комбинации цифр, такие как зеркальные, "дата рождения" или "счастливые" числа, могут значительно превышать свою номинальную стоимость.

Суеверия и символизм.

Некоторые люди считают, что определенные числа могут приносить удачу, например, 888 в китайской культуре символизирует благополучие и процветание.

Раньше мы рассказывали, что нужно знать украинцам о старых банкнотах долларов.

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