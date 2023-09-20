Ушел добровольцем на войну: во Львове от удара "шахедом" погиб бывший военный, вышедший в первый рабочий день на склад

За каждой цифрой по статистике, за каждой заглавной новостью стоит жизнь, которая прервалась. Сегодня мы рассказываем историю Петра Бурбана, мужчины из Львова, потерявшего жизнь в результате вражеских обстрелов во время своего первого рабочего дня на новом месте.

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Об этом пишет мэр Львова Андрей Садовый. 32-летний Петр родился и вырос в прекрасном городе Львове. Его жизнь была полна надежд и возможностей, и он всегда мечтал о достойном будущем для себя и своей семьи. Однако вскоре война стала частью их повседневной жизни.

Петр решил, что не может оставить свою Родину в беде и отдался служению добровольцем на фронте. Пройдя тяжелые дни и ночи под обстрелами, он являлся свидетелем многих трагических событий и участвовал в защите своей страны. Петр прослужил на передовой полтора года, отдав свою силу и отвагу, чтобы Украина могла остаться свободной.

Недавно Петр вернулся домой в свою семью. Он мечтал об этом дне, когда снова увидит свою жену и троих маленьких детей.

Однако 19 сентября во время его первого рабочего дня на новом месте Петр попал под вражеский обстрел. Жизнь этого молодого человека, наполненная надеждой и перспективами, оборвалась преждевременно и жестоко.

Вражеский шахед унес жизни не только сына, мужа и отца, но и оставил глубокий след боли и траура в сердцах его родных.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Петра Бурбана. Его история — это история большой жизни, которая завершилась рано и слишком насильственно. Пусть его память будет светлой и незабываемой. Светлая память.

Напомним, в ночь на 19 сентября российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками. Под ударом шахедов оказались западные области Украины.

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