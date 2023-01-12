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Астрология и гороскопы

Успех гарантирован! 2023 год подарит настоящее счастье двум знакам зодиака

Анастасия Крыщук

Успех гарантирован! 2023 год подарит настоящее счастье двум знакам зодиака

2023 год Черного Водяного Кролика станет временем настоящего успеха для двух уроженцев зодиакального круга – они смогут воплотить в жизнь самые смелые мечты. Все начинания окажутся успешными, а в личной жизни будет царить взаимопонимание и гармония.

По словам астрологов, в списке счастливчиков Овны и Тельцы. Вот что их ждет!

Овен

Юпитер будет под знаком Овна большую часть года, а это значит, что удача не отступит от уроженцев знака ни на миг. Они смогут пересмотреть свои взгляды на жизнь, отпустить прошлое вместе с ошибками и невзгодами и начать все с чистого листа. Овны будут уверены в своих силах, как никогда раньше, и это даст им мотивацию, чтобы изменить все к лучшему.

Уроженцы знака получат несколько выгодных предложений по работе, которые сулят им карьерный рост и большие деньги, а также смогут больше путешествовать. Одинокие получат шанс обрести любовь, но важно не упустить тот самый случай и прислушиваться к голосу сердца, а не только разума. У Овнов будет множество возможностей, чтобы реализовать мечты – но результат зависит от них самих.

Телец

Тельцы в 2023 году окажутся под сильным влиянием Сатурна и Плутона. Это позволит уроженцам знака пожинать плоды своего труда – вероятно, они продвинутся по карьерной лестнице, что обеспечит большие доходы. Также Тельцы могут заняться наставничеством, и это тоже начнет приносить деньги. Уже к концу года они позволят себе крупную покупку – авто или недвижимость.

Во второй половине года у уроженцев знака намечаются большие перемены в личной жизни – те, кто одиноки, встретят своего человека и начнут строить планы на совместное будущее. Те, кто в паре, могут решиться на брак и задумаются о пополнении в семье. Их ждет много волнующих и радостных моментов, этот год действительно будет незабываемым.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Астрология и гороскопы