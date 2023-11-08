Успейте забрать деньги за полгода: Некоторым пенсионерам отменят выплаты

Кому из пенсионеров могут отменить выплаты из-за отсутствия карточных операций в течение 6 месяцев

Минсоцполитики рассматривает возможность прекращения выплат пенсий по оптимизации бюджета. Такое решение может быть принято в случае отсутствия сделок на пенсионном счете определенного лица в течение 180 дней в соответствии с определенными условиями.

Во время телемарафона с участием Дарьи Марчак, заместитель министра социальной политики, было объявлено, что в случае, если в течение 180 дней (или 6 месяцев) на пенсионном счете не происходит никаких операций, начисления пенсии прекращаются, сообщает 24 Канал.

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Дарья Марчак пояснила, что такие меры предпринимаются для оптимизации использования средств, уплачиваемых как социальный взнос гражданами. Эта практика применяется тогда, когда не регистрируется никаких операций на пенсионном счете и продолжается до тех пор, пока не устанавливаются обстоятельства, связанные с владельцем счета.

Обратите внимание, что прекращение начислений не означает полное прекращение пенсионных выплат. Дарья Марчак подчеркнула, что это практикуется в течение нескольких лет и не предполагает аннулирования пенсий.

Марчак также добавила, что пенсии аккумулируются на счетах Пенсионного фонда, но еще не перечисляются на банковские карточки лиц.

Замминистра социальной политики пояснила, что можно возобновить пенсионные выплаты, пройдя процедуру физической идентификации. Для этого есть несколько способов:

Обращение в отделение Пенсионного фонда или банка. Прохождение видеоидентификации с участием Пенсионного фонда. Отправка письма в Пенсионный фонд. Использование портала "Действие. Подпись".

Важно отметить, что в случае если пенсионер находится за границей, необходимо обратиться в местное консульство для дальнейших инструкций.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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