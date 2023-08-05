Успокоить нервную систему и поможет расслабиться: шесть вариантов ванн для снятия стресса

Если вы переживаете постоянный стресс и ваши привычные методы релаксации бездействуют, попробуйте приготовить релаксационную ванну с добавлением различных ингредиентов по совету сайта novyny.live.

К примеру, добавление двух чашек английской соли поможет расслабить мышцы и снять стресс.

Кроме того, можно добавить эфирное масло лаванды для усиления успокаивающего эффекта. Другой вариант – использование овсяной муки, которую нужно размолотть и добавить в воду для ванны, что поможет успокоить зудящую сухую кожу и обеспечит расслабление.

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Для увлажнения и смягчения кожи можно использовать молоко или мед. Эфирные масла также могут быть полезным дополнением к ванной – лавандовое масло успокаивает и помогает уснуть, а мята может снять боли в мышцах и поднять настроение.

Горчица может облегчить боли и напряжение в мышцах, улучшить кровообращение и поднять тонус. Просто добавьте 2-3 столовых ложки горчицы в ванную. Еще один вариант – добавить овес, который увлажняет и сохраняет кожу мягкой и гладкой, а также оказывает противовоспалительное действие.

Использование этих ингредиентов поможет сделать ваше релаксационное время в ванне еще более полезным и приятным.

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