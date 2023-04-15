'Устроили минную вечеринку': пограничники показали уничтожение российских боевиков в Бахмуте

Украинские пограничники из Луганского отряда на восточном участке фронта провели ликвидацию противника. Бойцы из ГНСУ атаковали российских штурмовиков.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, наши защитники устроили врагу "минную вечеринку" в Бахмуте Донецкой области. Видео ликвидации российских боевиков появилось в соцсетях.

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На кадрах, снятых с беспилотника, можно увидеть, как российские штурмовики небольшими группками или поодиночке бродят среди заброшенных построек и деревьев. Тем временем за ними следят аэроразведчики из дронов.

Когда интервенты пробираются в один из домов, их взрывают вместе со зданием.

"Минную вечеринку устроили штурмовикам пограничники Луганского отряда в Бахмуте", – так подписали эти кадры в ГПСУ.

Между тем спикер Восточной группировки войск Сергей Чреватый заявил, что в Бахмуте идут беспрецедентные ожесточенные бои.

"Враг поставил цель взять город. Наши воины в жестоких боях делают все, чтобы стачивать боеспособность врага, выбивать его силу и моральный дух", — отметил он.

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

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