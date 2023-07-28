"Утоляют жажду и обогатят организм витаминами": рецепты полезных и холодных напитков
Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась рецептами вкусных и освежающих коктейлей, которые идеально подойдут для жарких летних дней. Кроме того, напитки не имеют вредных составляющих, поэтому не повредят вашей фигуре.
Об этом она сообщила в своем Instagram. Боржемская отметила, что нужно помнить о ежедневном водном балансе.
"Подготовила для вас рецепты напитков, которые утолят жажду и обогатят организм витаминами", – сказала Марина Боржемская.
Фреш с лаймом и огурцом
Ингредиенты:
- огурец (3 шт.),
- лайм (2 шт.),
- минеральная вода (500 мл).
Приготовление:
- помойте и очистите огурцы, измельчите их на терке,
- измельченные огурцы процедите через сито или марлю, чтобы получить чистый сок,
- к соку огурцов выжмите лайм и добавьте воды,
- полученную смесь взбейте и оставьте в холодильнике охлаждаться,
- напиток можно украсить ломтиками лайма и мятой.
Яблочный лимонад
Ингредиенты:
- вода (1 л),
- зеленые яблоки (2 шт.),
- лимон (1 шт.),
- мята.
Приготовление:
- помойте и очистите яблоки, порежьте их на кубики,
- натрите цедру из лимона,
- в блендер поместите яблоки, мяту и выжмите половину лимона,
- полученное пюре поместите в графин для напитка,
- добавьте мятую и измельченную мякоть половинки лимона для более яркого вкуса,
- все залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте охлаждаться.
Клубничный лимонад
Ингредиенты:
- клубника (400-500 г),
- лимонный фреш (150-200 г),
- минеральная вода (1 л).
Приготовление:
- помытую клубнику сбейте в блендере, можете добавить мед
- клубничную полосу залейте водой и добавьте лимонный фреш,
- поставьте готовый лимонад в холодильник на 2 часа.
Морс
Ингредиенты:
- клюква (1 чашка ягод),
- вода (1,5л).
Приготовление:
- раздавите клюкву и сцедите сок,
- полученную смесь залейте водой и варите в течение 20 мин,
- сок клюквы процедите и добавьте к напитку,
- поставьте в холодильник на несколько часов. Напиток можно подавать с мятой и льдом.
Клубнично-банановое смузи
Ингредиенты:
- клубника (300 г),
- банан (1 шт.),
- натуральный йогурт (200 мл).
Приготовление:
- Вымытую клубнику порежьте на кусочки и взбейте в блендере вместе с бананом.
- добавьте йогурт и продолжайте взбивать до образования однородной массы,
- готовый напиток разлейте в стаканы и охладите.
Кроме клубники можно использовать и другие ягоды.
Напомним, фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась рецептами холодных летних супов. Они вам точно понравятся.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !