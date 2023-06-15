Утратите удачу и счастье: почему нельзя самостоятельно стричь волосы

Почему нельзя стричь волосы самому себе - народные приметы

Наши предки предупреждали, что не стоит самому себе стричь волосы. Иначе вы можете упустить удачу в работе и личной жизни.

Существует много разных народных примет и предрассудков, которые как раз и указывают на возможные последствия, если ослушаться. Все потому, что у волос человека – очень сильная энергетика, которая влияет на разные сферы жизни.

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Считается, что самому подрезать себе волосы, то есть риск изменить свое биополе в худшую сторону. Если человек это делает часто, то у него может возникнуть чувство неуверенности, бессилия, раздражения и болезненности.

Кроме этого, запрет отстригать свои волосы касается и финансов. Если стричь себе волосы, то можно разориться и потерять много денег.

Впрочем, серьезно выбирайте парикмахера, ведь этот человек должен иметь благие намерения.

Также существует объяснение, почему нельзя самостоятельно отстригать свои волосы с психологической точки зрения. Человек может разочароваться, поскольку прическа не получится идеально ровной и такой, какой вы задумали себе.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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