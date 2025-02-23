Увеличатся ли пенсии в Украине с 1 марта 2025 года

В первый день весны 2025 г. в Украине состоится индексация пенсий по возрасту, что позволит пенсионерам получать повышенные выплаты. В зависимости от суммы начисленной пенсии размер доплат будет составлять от нескольких сотен до более чем тысячи гривен.

Ежегодный перерасчет пенсий происходит автоматически с 2017 года, когда была введена пенсионная реформа. Она предусматривает, что каждое 1 марта пенсии повышаются в соответствии с уровнем инфляции и средним ростом заработной платы за предыдущий год. До этого решение об индексации принималось государством по усмотрению и зависело от его финансовых возможностей. Бывший министр социальной политики Павел Розенко объясняет, что сейчас этот механизм закреплен в законодательстве, так что индексация происходит независимо от политической или экономической ситуации, даже в условиях военного положения. Об этом пишет РБК.

Обязательное повышение пенсий касается граждан, получающих выплаты по солидарной системе в соответствии с законом об обязательном пенсионном страховании. В то же время специальные пенсии, такие как военные, могут быть проиндексированы по отдельному решению правительства, как это происходило в 2024 году. В целом трудовые пенсии, составляющие около 95% всех выплат, подлежат автоматическому перерасчету.

В бюджете Пенсионного фонда на 2025 год предусмотрено 44,7 млрд гривен на индексацию пенсий и дополнительные меры социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения. Повышение рассчитывается по формуле, учитывающей 50% уровня инфляции за предыдущий год и 50% от роста средней заработной платы. На основе утвержденных показателей средней зарплаты и инфляции, коэффициент индексации пенсий в 2025 году составит 1,115.

По подсчетам экспертов, индексация может составить 13-14%. Минимальная надбавка составит около 100-200 гривен для получающих минимальную пенсию пенсионеров. Имеющие пенсию в пределах 3-5 тысяч гривен могут рассчитывать на доплату в размере 300-500 гривен. Повышение свыше 1000 гривен получат граждане с пенсией свыше 10 тысяч гривен.

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Однако не все пенсионеры будут иметь право на индексацию. Она не распространяется на тех, кто вышел на пенсию после 1 января 2025, поскольку их выплаты уже учитывают актуальные расчеты. Также не подлежат перерасчету пенсии, назначенные за последние три года, поскольку они уже рассчитаны по современным показателям. Кроме того, те, чьи выплаты превышают 23 610 гривен (10 прожиточных минимумов), не получат индексации.

Несмотря на автоматический механизм повышения пенсий, экономисты подчеркивают, что реальный уровень индексации не всегда отвечает потребностям пенсионеров. Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, отмечает, что традиционная методика расчета не учитывает реальную структуру расходов пожилых людей. Пенсионеры тратят значительную долю дохода на продукты, лекарства и коммунальные услуги, цены на которые растут быстрее общего уровня инфляции. Он считает, что нужно пересматривать методику индексации с учетом специфики потребления малообеспеченных категорий населения, ведь их расходы растут значительно быстрее среднего показателя по стране.

Кроме того, действовавшая до 2021 года методология определения индекса потребительских цен претерпела изменения из-за полномасштабной войны, и теперь ее корректность вызывает сомнения. Кушнирук отмечает, что доходы в разных регионах Украины отличаются, что влияет на реальную покупательную способность пенсионеров. Он призывает учитывать эти факторы при формировании будущей политики социальной защиты.

Напомним, ранее в ПФУ рассказали, у кого в марте вырастет пенсия.

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