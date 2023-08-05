Увеличить урожай: как приготовить удобрение для растений из черствого хлеба

Черствый хлеб можно использовать в качестве удобрения. Ведь хлеб обладает множеством полезных свойств, с помощью которых можно увеличить урожай без необходимости в химических удобрениях.

Об этом сообщили в СТЕНЕ. Один из ключевых компонентов хлеба, которые делают его таким ценным как удобрение, являются дрожжи. Эти микроорганизмы способствуют активному росту растений, борьбе с патогенными грибками и улучшению вкуса плодов. Особенно ценен более черствый хлеб с отдельными плесневыми участками, ведь плесень играет защитную роль, помогая бороться с вредителями у растений.

Хлебная подкормка идеально подходит для многих культур, таких как огурцы, помидоры, баклажаны, тыквы, перцы, клубника и земляника. Использование такого удобрения из хлеба обеспечивает плодородие почвы и способствует получению более богатого урожая.

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В частности, для приготовления удобрения из хлеба нужно разложить черствый хлеб в глубокую емкость из пластмассы, залив его теплой водой. После этого емкость нужно закрыть и оставить на время с фитилем, чтобы обеспечить доступ кислорода. После 1-2 недель, когда появится пена и хлеб перестанет иметь резкий запах, готовое удобрение. Оно должно быть разбавлено водой в соотношении 50/50.

Таким образом, полученное удобрение можно использовать для огурцов или помидоров. При этом рекомендуется следить за здоровьем растений и убеждаться, что у них нет повреждений от насекомых.

Напомним, ранее мы рассказывали о минеральных удобрениях, которые необходимы для получения хорошего урожая.

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