Уже со следующей недели в Украине будут мобилизовывать студентов: кого это касается

Верховная Рада Украины приняла изменения в закон о мобилизации, расширяющие перечень лиц, которые могут быть мобилизованы во время военного положения. В частности, с 1 июля 2024 мобилизации подлежат некоторые категории студентов.

Кто именно подлежит мобилизации, можно узнать в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации, опубликованном на сайте Верховной Рады.

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Да, мобилизации будут подлежать:

Студенты заочной формы обучения: все студенты, обучающиеся по заочной форме обучения в высших учебных заведениях, независимо от возраста и специальности.

Студенты, получающие второе или третье высшее образование: лица, обучающиеся на бакалавриате или магистратуре, если они уже имеют одно высшее образование.

Студенты, получающие образование низшего уровня: лица, получающие профильное среднее образование, если они уже имеют высшее образование.

Студенты дневной формы обучения не подлежат мобилизации. Это касается студентов высших учебных заведений и заведений профтехобразования, которые учатся на очной или дуальной форме обучения. Аспиранты и докторанты тоже не подлежат мобилизации. Студенты, имеющие определенные физические пороки или ограничения в здоровье, также могут быть освобождены от мобилизации.

Напомним, часть украинских студентов оставили без права на отсрочку.

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