Ужин за 20 минут: рецепт ленивых вареников

Эти ароматные и вкусные ленивые вареники по рецепту отShuba готовятся быстро, а съедаются еще быстрее. Их сможет приготовить даже новичок.

Ингредиенты:

Картофельное пюре – 200 г

Яйцо куриное, крупное – 1 шт.

Мука пшеничная – 60 г

Крахмал картофельный – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

Сделайте картофельное пюре. Добавьте в пюре муку и яйца. Приправьте по вкусу.

Замесите тугое тесто. При необходимости добавьте крахмал.

Тесто раскатайте на ровной поверхности и нарежьте ножом на толстые палочки.

Бросьте вареники в кипящую подсоленную воду вбросьте ленивые вареники, доведите до кипения, аккуратно помещая до всплытия (2 минуты).

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