В 10 млн раз мощнее Солнца: Ученые обнаружили космический объект, нарушающий законы физики

Астрономы нашли космический объект, который испускает в 10 млн раз больше излучения, чем Солнце

Ученые NASA опубликовали результаты своего нового исследования, касающегося ультраяркого рентгеновского источника в космосе, излучающего в 10 миллионов раз больше излучения, чем Солнце. Этот феномен нарушает известный закон физики, известный как предел Эддингтона, устанавливающий, насколько ярким может быть космический объект определенного размера без разрыва в куски.

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С помощью космического телескопа NuSTAR, ученые обнаружили ультраяркий рентгеновский источник, получивший название M82 X-2. Исследование показало, что этот источник излучает чрезвычайно большое количество излучения, нарушая при этом предел Эддингтона.

К этому моменту астрономы считали, что высокая яркость таких объектов может быть лишь оптической иллюзией, но новые наблюдения из космического телескопа NuSTAR опровергают это предположение.

Ученые считают, что в этой нейтронной звезде происходят особые процессы, позволяющие ей нарушать границу Эддингтона. Несмотря на большое количество излучения, эта звезда до сих пор не разлетелась в клочья. Ученые предполагают, что это может быть связано с сильным магнитным полем, изменяющим форму атомов в нейтронной звезде, позволяя ей оставаться целой даже под влиянием большого количества излучения.

Исследование ультраярких рентгеновских источников в космосе открывает новые возможности изучения экстремальных условий в космосе, таких как высокоэнергетические взрывы и активность в областях галактик. Открытие таких ультраярких рентгеновских источников помогает расширить наше понимание процессов, происходящих в космических объектах и взаимодействия материи и излучения в экстремальных условиях.

Исследование М82 X-2 является только началом, и ученые продолжают изучать этот ультраяркий рентгеновский источник и другие подобные объекты, чтобы подробнее разобраться в процессах, приводящих к таким ярким излучениям. Эти исследования могут открыть новые горизонты в нашем понимании космических явлений и помочь в разгадывании природы ультраярких рентгеновских источников в космосе.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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