В аэропорт российского города Сольцы, где базируются Ту-22м3, попал дрон: повреждено минимум 2 самолета (фото)

В России в Новгородской области дронами атаковали военный аэродром – на месте происшествия начался пожар. На этом аэродроме базируются самолеты класса Ту.

Об этом сообщают в Telegram Вооруженные силы Украины.

Минобороны РФ заявило, что повредило минимум два самолета, предположительно Ту-22м3, которые являются носителем ракет Х-22. По последним данным на аэродроме базирования размещалось около 10 единиц Ту-22м3.

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Согласно международным сервисам, уцелевшие самолеты перемещаются в Оленю Мурманской области.

Напомним, ВС РФ атаковали центр Черниговской баллистики, среди погибших есть дети.

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