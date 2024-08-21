В Африке 12-метровый крокодил 'усыновил' детеныша бегемота (фото)

В дикой природе Африки произошло необычное событие, поразившее очевидцев. На берегу реки Мара в Кении детеныш бегемота избрал себе весьма нестандартного компаньона – гигантского 12-метрового крокодила.

Как известно, бегемоты и крокодилы – это довольно агрессивные животные, обычно избегающие встреч друг с другом. Однако в этом случае маленький бегемот по неизвестным причинам, оказавшись одиноким на берегу реки, избрал себе в компаньоны огромного крокодила, пишет lasrapidas.com.

Несмотря на значительную разницу в размерах и опасность, детеныш бегемота чувствовал себя совершенно спокойно рядом с крокодилом.

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Очевидцы этого удивительного зрелища были шокированы столь необычной дружбой. Ведь крокодилы известны своими охотничьими инстинктами и часто охотятся за молодняком других животных. Однако в этом случае крокодил не обнаружил никакой агрессии по отношению к маленькому бегемоту.

Детеныш бегемота принял крокодила за мать. Источник: lasrapidas.com Детеныш бегемота принял крокодила за мать. Источник: lasrapidas.com

Детеныш бегемота принял крокодила за мать. Источник: lasrapidas.com Детеныш бегемота принял крокодила за мать. Источник: lasrapidas.com

Детеныш бегемота принял крокодила за мать. Источник: lasrapidas.com Детеныш бегемота принял крокодила за мать. Источник: lasrapidas.com

Детеныш бегемота принял крокодила за мать. Источник: lasrapidas.com Детеныш бегемота принял крокодила за мать. Источник: lasrapidas.com

Долгое время животные провели вместе, отдыхая на солнце. Маленький бегемот даже заснул, прислонившись к своему необычному другу. Казалось, что между ними установилась крепкая дружба.

Однако впоследствии крокодил все же оставил маленького бегемота одного. Возможно, он чувствовал опасность для детеныша или просто решил, что пора разводиться. А может быть, это был просто момент необыкновенной гармонии в дикой природе.

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