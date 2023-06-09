В Америке нашли наконечники для стрел возрастом 16 тысяч лет

Во время проведения археологических работ на берегу реки Салмон ученые обнаружили каменные наконечники для копий. Вероятно, их спрятали первобытные охотники. Похожые наконечники часто встречаются в районе Хоккайдо, Япония.

Об этом пишет НВ.

Проводя раскопки на 25 метров вниз по течению реки археологи обнаружили неглубокие ямы с наконечниками, изготовленными для копий стержневой конструкции. Такими пользовались азиатские племена.

Исследователи считают, что азиатская разработка производства наконечников пришла из Сибири. Хотя у этой версии есть противники: Дэвид Мельцер, археолог из Южного методистского университета, заявил, что вероятность связи между столь отдаленными этническими группами очень низка. Поэтому вероятнее технологии похожи благодаря конвергентной эволюции.

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Исторически эти земли были во владении индейских племен не-персе, и их потомки, участвовавшие в раскопках, полагают, что, вероятно, копья изготовляли их предки.

"Ими действительно владели наши предки, – говорит Накия Уильямсон-Клауд, директор программы культурных ресурсов племени. – Это не просто безымянные палеоиндейцы, и это не какое-то безымянное место. Это место, откуда пришли наши предки".

Напомним, ученые нашли в пещерах на юге Африки древнейшее человеческое захоронение в возрасте более 200 тыс. лет.

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