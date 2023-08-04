В Англии обнаружили скрытый средневековый склеп 900-летнего собора (фото)

Раскопки в Эксетерском соборе в Англии обнаружили оригинальные фундаменты главного алтаря церкви 12 века. Исследователи также обнаружили средневековый склеп и пустые гробницы двух епископов.

Эксперты совершили находки во время раскопок собора, помещения в центре церкви, где расположены хоры, главный алтарь и трон епископа. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Отмечается, что раскопки проводились накануне установки более экологичной системы теплого пола, а также значительной консервации исторического здания. Предыдущие находки, сделанные командой, включают в себя остатки нескольких сооружений римской эпохи.

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Уточняется, что Святой Эдуард Исповедник основал Эксетерский собор в 1050 году. Строительство началось в 1114 году, придерживаясь характерного для эпохи норманского архитектурного стиля.

Две башни оригинального здания и части ее стен нефа сохранились до наших дней, но остальной собор был перестроен в готическом стиле примерно между 1270 и 1350 годами. Сегодня великая община молится в англиканской церкви.

За фундаментом алтаря археологи обнаружили углубленный участок, где, возможно, находился подземный склеп, противоречащий давнему мнению о том, что изначально в соборе его не было. Согласно заявлению, склеп был засыпан примерно в 1300 году.

Раскапывая засыпку, исследователи обнаружили две пустые гробницы, каждая обложенная камнями. Они подозревают, что могилы принадлежали двум епископам Эксетера, тела которых, как известно, были перенесены из их оригинальных гробниц в 1320 году: умершего около 1155 года Роберту Варелвасту и умершему в 1244 году Уильяму Брюеру.

Напомним, в Швейцарии обнаружили наконечник стрелы бронзового века, изготовленный из метеорита.

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