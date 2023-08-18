В Apple предупредили владельцев iPhone об опасности во время зарядки

Компания Apple предупредила владельцев iPhone, что заряжать телефон, держа его возле себя небезопасно. Пользователям настоятельно рекомендуют заряжать смартфоны в хорошо проветриваемых помещениях и не класть их под одеяла или подушки, когда они подключены к источнику питания.

Как сообщается в руководстве для пользователей iPhone, если владельцы гаджетов будут спать у телефонов, подключенных к зарядке, существует риск пожара, поражение электрическим током и повреждение имущества. Что касается подзарядки телефона под одеялом или подушкой – имеется повышенный риск перегрева.

Apple рекомендует использовать их официальные кабели и зарядные устройства Made for iPhone, которые соответствуют стандартам безопасности, и не рекомендует использовать более дешевые посторонние альтернативы.

Ключевое сообщение Apple звучит следующим образом: "Не спите на устройстве, адаптере питания или беспроводном зарядном устройстве и не кладите их под одеяло, подушку или тело, когда они подключены к источнику питания".

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Отмечается, что хотя iPhone можно заряжать с помощью кабелей и адаптеров питания сторонних производителей, соответствующих стандартам USB 2.0 или более поздней версии и соответствующим нормам безопасности, другие адаптеры могут не соответствовать этим стандартам безопасности, создавая потенциальный риск повреждения или даже смерти.

Также отмечается важность избегать зарядки телефонов вблизи жидкостей или воды и отмечается необходимость немедленно выбрасывать поврежденные зарядные устройства.

Использование неисправных кабелей или зарядных устройств или зарядка в присутствии влаги может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам или повреждению как iPhone, так и другого имущества.

В завершение совет Apple состоит в том, чтобы предоставить приоритет безопасности, тщательно следуя их указаниям. Следуя этим рекомендациям, пользователи могут защитить себя, свои телефоны и окружающую среду от потенциальной опасности.

Ранее мы писали, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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