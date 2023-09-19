В Аргентине обнаружили тело женщины в возрасте 900 лет: была похоронена в каноэ

Во время археологических раскопок исследователи обнаружили тело женщины, которой было около 900 лет. Примечательно, что ее похоронили в каноэ.

Об этом пишет Gizmodo.

По оценкам ученых, эта женщина умерла в возрасте от 17 до 25 лет и была похоронена недалеко от современной границы между Чили и Аргентиной. Но отличием от других лиц, похороненных в этом районе, было то, что ее похоронили в каноэ. Группа специалистов считает, что это могло быть символическим способом помочь умершему отправиться в загробную жизнь.

"Сначала мы даже не понимали, что мы нашли, поскольку такая практика не была популярной в Аргентине. Но со временем мы были приятно удивлены", - рассказал исследователь Альберто Энрике Перес.

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Эту женщину обнаружили в Ньюэн-Антуге, находящейся в предгорьях Патагонии. Ее назвали "Индивидуум 3", поскольку в этом месте также было обнаружено еще два человеческих тела. Останки этих лиц, датируемые примерно 1482 годом, также были захоронены в каноэ. Исследователи считают, что "Индивидуум 1" и "Индивидуум 2" были убиты испанцами, что подтверждается травмами на их скелетах и ампутированными конечностями.

Пока не удалось установить причину смерти женщины. Рядом с ее головой был большой кувшин, и хотя большинство каноэ вокруг тела сгнило, осталось примерно 600 деревянных фрагментов.

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