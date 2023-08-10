В армянской пещере нашли самую старую кожаную обувь, которую носили задолго до появления пирамид в Гизе или Стоунхенджу

В 2008 году в одной из армянских пещер обнаружили старинный ботинок из кожи, сообщает вебсайт Grunge.

Сходные вещи уже находили, например, сандалии, созданные из коры полыни, датированные 3500 годами до нашей эры, были найдены в пещере в Орегоне в 1936 году. Однако новая находка выделяется среди других.

Это открытие особенно увлекательно из-за возраста находки. Этот ботинок стал новой древнейшей кожаной обувью. То есть лицо, которое его одевало, жило задолго до появления Стоунхенджу или Египетских пирамид в Гизе.

Интересен также тот факт, что этот ботинок, обнаруженный в пещере "Арена-1" (которая является частью пещерного комплекса на юге Армении), очень похож на тот, который был найден в Альпах в 1991 году на замерзшей мумии мужчины, известного как Этци. , жившего около 3300 лет до нашей эры.

Несмотря на ранее найденные остатки обуви из растительных волокон, эта армянская находка бесспорно является древнейшей кожаной обувью, известной науке.

Ботинок из "Арены-1" был обнаружен в пещере, которая имела ритуальное значение в период неолита. Исследования с использованием радиоуглеродного анализа подтвердили возраст находки – около 5500 лет.

Один из соавторов исследования, археолог Рон Пинхаси из Университетского колледжа Корка в Ирландии заявил: "Из-за его отличного состояния мы поначалу считали, что он может иметь около 600-700 лет". Но после проведения двух радиоуглеродных анализов в разных лабораториях было точно установлено, что этот ботинок старше того, который носил Этци.

Ботинок удивительно хорошо сохранился благодаря сухому и прохладному микроклимату пещеры, а также тысячелетнему слою овечьих отходов, под которым он был похоронен.

Этот ботинок изготовлен из целого куска коровьей кожи, скрученной в соответствии с формой стопы, и наполнен травой, вероятно, для сохранения тепла. Также известно, что обувь зашнуровывалась и спереди, и сзади, а в качестве застежки использовалась кожаная полоска.

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Хотя конструкция ботинка Этци более усовершенствована, но в обоих случаях они имеют схожее строение. По информации National Geographic, эта обувь была создана по новой технологии того времени, из двух слоев выдубленной кожи. Вероятно, похожую обувь на Балканах носят и сегодня.

Даже при том, что этот армянский ботинок является древнейшей известной находкой на сегодняшний день, ученые считают, что человечество начало носить обувь, по крайней мере, сорок тысяч лет назад.

Напомним, во Франции среди останков неандертальцев в пещере нашли детскую кость в возрасте 45 тысяч лет.

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